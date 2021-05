یکپارچگی قرقیزستان در درگیری با تاجیکستان به خطر افتاد

به گزارش اسپوتنیک، سادیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان، اظهار داشت: به دلیل درگیری با تاجیکستان در مرز بین دو کشور، تمامیت ارضی این کشور در معرض تهدید قرار دارد. در همین راستا، وی پیشنهاد ایجاد کمیسیونی را داد که به حفظ صلح کمک کند.

© Press Service of the State Customs Service of the Kyrgyz Republic