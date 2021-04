گفتگوی ترکیه با دولت بایدن درباره سیستم های روسی اس-۴۰۰

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آناتولی، حسن مراد مرجان سفیر جدید ترکیه در واشنگتن، بیان داشت: مسئولان دو کشور این مساله‌ را در دیدارهایی که به محض روی کار آمدن جو بایدن رئیس‌ جمهوری آمریکا انجام دادند، بررسی کردند، اما مساله هنوز پایان نیافته است.

