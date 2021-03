ترکیه درباره پیامدهای فشارهای آمریکا هشدار داد

به گزارش اسپوتنیک، ابراهیم کالین، نماینده رسمی رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبه با بلومبرگ گفت: تلاش‌های ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن ترکیه بر سر خرید سامانه های موشکی S-400 روسی ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای واشنگتن داشته باشد.

