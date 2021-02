نابودی تسلیحات روسی در سوریه، لیبی و قره باغ

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «دفنس نیوز»، در آمریکا از نابودی تسلیحات روسی طی چند سال اخیر در درگیری های متعدد از جمله در سوریه، لیبی و قره باغ با استفاده از پهپادهای مدرن تعریف کرده اند.

به عنوان مثال در لیبی، سیستم «پانسیر» با کمک پهپادهای Bayraktar TB2 ساخت ترکیه نابود شدند و «اس -300، فوریت» در قره باغ با پهپاد «ناگور» ساخت اسرائیل نابود شد. در این گزارش آمده است که در قره باغ 134 تانک ارمنی در مقابل 22 تانک آذربایجانی نابود شده است.