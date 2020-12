به گزارش اسپوتنیک، روزنامه آلمانی Die Welt دور جدیدی از توسعه سلاح های هایپرسونیک را کابوسی برای امنیت اروپا خواند.

نویسندگان مقاله، پرتاب موشکی بین قاره ای را از یک زیردریایی روسی در دریای اوخوتسک یادآوری کردند که پس از آن در پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده در آلمان، زنگ خطر درباره پرتاب واقعی موشک به صدا درآمد.