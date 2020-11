رهگیری هواپیمای شناسایی آمریکا توسط جنگنده روسیه

به گزارش اسپوتنیک، مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه از شناسایی و رهگیری هواپیمای شناسایی نیروی هوایی آمریکا توسط جنگنده سو-۲۷ روسیه برفراز دریای سیاه خبر داد.

