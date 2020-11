نگرانی آمریکا از ساخت سلاح نیرومند جدید "پوزئیدون" در روسیه

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را روز جمعه ، 13 نوامبر ، کریستوفر فورد، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت و منع گسترش سلاح های هسته ای در یک سمینار آنلاین که توسط انجمن حقوقدانان آمریکا برگزار شد ، اعلام کرد.

فورد خاطرنشان کرد که نگرانی ایالات متحده در مورد سیاست بازدارندگی هسته ای روسیه دلیل دارد. وی افزود فدراسیون روسیه اعلام می کند که دکترین این کشور با هنجارهای حقوق بین الملل مطابقت دارد و سلاح های هسته ای فقط برای دفاع و بازدارندگی بوده و استفاده از آنها فقط به عنوان آخرین چاره در نظر گرفته شده و خاطرنشان کرد که باید به صحت این اظهارات امیدوار بود.

فورد تأکید کرد "یکی نشانه دیگر نگران کننده ، ساخت دستگاه زیر آبی بدون سرنشین "پوزئیدون" با نیروگاه هسته ای در روسیه است که بنا به شواهد موجود به کلاهک های هسته ای با ظرفیت چند مگاتن مسلح شده و در طی درگیری نظامی به منظور از بین بردن شهرهای ساحلی ایالات متحده با سونامی رادیواکتیوی به اقیانوس انداخته می شود".