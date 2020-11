ایالات متحده جنگنده های اف 22 به اسرائیل می فروشد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه Air Recognition ، پس از تصمیم گیری درباره فروش هواپیماهای جنگنده F-35 Lightning II به امارات متحده عربی ، اکنون ایالات متحده با فروش تقریبا 50 فروند هواپیمای جنگنده F-22 Raptor با قیمت تقریبی 10.4 میلیارد دلار به اسرائیل موافقت کرده که این یک تصمیم بی سابقه است زیرا این جنگنده پیشرفته تا به حال هرگز به کشورهای خارجی فروخته نشده بود.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation