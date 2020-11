ادامه وضعیت قرمز: تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از 49 میلیون نفر گذشت

به گزارش اسپوتنیک، به این ترتیب میزان افزایش تعداد مبتلایان کرونا در دنیا طی 24 ساعت گذشته نه 596،199 نفر بوده است.

در کل دوره همه گیری ، یک میلیون و 239 هزار و 660 نفر نفر جان خود را از دست دادند و 34 میلیون و 984 هزار و 41 نفر بهبود یافتند.

بیشترین تعداد مبتلایان در ایالات متحده – 9919522 نفر بوده است. در مکان دوم - هند (8411724) و در مکان سوم - برزیل (5614258) قرار دارد. روسیه (1،712،858) و فرانسه (1،601،367)در مکان های بعدی هستند.