سازمان بهداشت جهانی اسناد خروج آمریکا از این سازمان را دریافت کرد

به گزارش اسپوتنیک، به گفته گریگوری اوستینوف، رئیس دپارتمان وزارت امور خارجه روسیه برای فعالیت های عملیاتی سازمان ملل و همکاری در توسعه بین المللی، ایالات متحده رسماً خروج خود از عضویت در سازمان بهداشت جهانی را به WHO اعلام کرده است.

وی در مجمع انجمن گفت: "ایالات متحده آمریكا خروج خود را اعلام كرد، روشهای خاصی وجود دارد كه باید دنبال شود. با این حال، اعلام شده و یادداشت ها و اسناد مربوطه توسط دبیرخانه WHO دریافت شده است."

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، در اوایل ژوئیه اعلامیه رسمی خروج این کشور از سازمان بهداشت جهانی را به کنگره ارسال کرد. ترامپ پیشتر گفته بود که این کشور در حال پایان دادن به روابط با WHO است زیرا این سازمان "از انجام اصلاحات مورد نیاز خودداری کرد". وی گفت: "ایالات متحده این وجوه را در سراسر جهان به نیازهای فوری بهداشتی هدایت خواهد كرد." ترامپ همچنین WHO را به پوشاندن مقیاس اپیدمی ویروس کرونا به نفع چین متهم کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این کشور WHO را در ژوئیه 2021 ترک خواهد کرد.