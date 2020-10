به گزارش اسپوتنیک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو در بیانیه‌ای اعلام داشت: اطلاعات مربوط به آتش گشایی ایران به مواضع آذربایجان و همچنین ارسال هواپیما از شهر کاشان به قره باغ برای ارائه کمک نظامی، دروغ است و با واقعیت مطابقت ندارد.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation