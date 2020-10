ارزیابی تسلیحات جدید جنگنده سو -57

به گزارش اسپوتنیک، نشریه«میلیتری واچ»، در باره تسلیحات مافوق مدرن جنگنده نسل پنجم « سو -57» دست به ارزیابی زده است.

افزون بر اینکه جنگنده نسل پنجم روسی از رادارها و سیستم‌های پشتیبان لیزری برخوردار است، سو -57 به علت دارابودن موشک‌های «هوا به هوا» «کا-77 و ار-37 ام» حملات سیستم پدافند هوایی دشمن را دفع می‌کند.