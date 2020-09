علت اصلی مرگ میلیون ها نفر در جهان معلوم شد

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب در مقاله ای منتشر شده در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences اعلام شده است.

پژوهشگران با مطالعه تصاویر ماهواره ای ناسا میزان آلودگی جو زمین را در مناطق مختلف چین تعیین کردند. آنها غلظت ذرات PM2.5 را اندازه گیری کردند که قطر آنها کمتر از 2.5 میکرومتر است. متخصصان همچنین داده های حاصله از طریق نظارت بر میزان انتشار گازها از ایستگاه های زمینی و نقشه های محل استقرار کارخانه ها و بزرگراه ها را تجزیه و تحلیل کردند. دانشمندان برای شناسایی میزان مرگ های زودرس ، از نتایج مطالعاتی که میزان مرگ و میر را با درجه آلودگی جوی پیوند می دهد ، استفاده کردند.

محاسبات نشان داد که سالانه بین 1.5 تا 2.2 میلیون نفر در چین به دلیل غلظت بالای PM2.5 در دوره بین سال های 2000 و 2016 جان خود را از دست می دهند. علاوه بر این ، قرار گرفتن در معرض غلظت های زیاد ذرات ریز می تواند منجر به انبوهی از مشکلات برای سلامتی شود و کیفیت زندگی افرادی را که در معرض تاثیر گذاری مداوم این ذرات قرار دارند کاهش دهد.

نتایج حاصله با یافته های دانشمندان پژوهشکده شیمی ماکس پلانک در آلمان مطابقت دارد که طبق آن آلودگی هوا در جهانی ​​باعث کاهش عمر انسان ها به طور متوسط به میزان سه سال شده و سالانه به مرگ زودرس 8.8 میلیون نفر در جهان منجر می شود.