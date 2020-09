واکنش روسیه به حضور مخالف لوکاشنکو در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا

به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که مشارکت سوتلانا تیخانوسکایا، نامزد سابق ریاست جمهوری بلاروس در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دلیلی بر خروج بروکسل از بیانیه خود در مورد عدم وجود ژئوپلیتیک در وضعیت این جمهوری و همچنین بخشی از سناریوی دخالت در امور داخلی بلاروس خواهد بود.

