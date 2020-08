جنگنده روسی میگ 31 هواپیماهای شناسایی نروژ را رهگیری کرد

به گزارش اسپوتنیک ، این مطلب را مرکز ملی کنترل دفاع روسیه روز چهارشنبه 26 اوت اعلام نمود.

این مرکز اعلام کرد که یک شیئی ناشناخته به قلمرو روسیه نزدیک شد و افزود: " یک جنگنده میگ 31 متعلق به نیروهای پدافند هوایی ناوگان شمالی برای شناسایی این هدف هوایی و جلوگیری از نقض مرزهای دولتی به آسمان بلند شد."