موضع سازمان ملل در رابطه با تصمیم جدید آمریکا ضد ایران

به گزارش اسپوتنیک به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، اسفتان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در کنفرانس خبری درباره حمایت از توافق هسته‌ای ایران گفت: موضع بنیادین ما در حمایت از توافق هسته ای (برجام) تغییری نکرده و همان است.

© Photo / EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN