دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه با رئیس مجلس ایران

به گزارش اسپوتنیک، سفارت فدراسیون روسیه در ایران از حضور لئونید اسلوتسکی، رئیس‌ کمیته دومای دولتی روسیه در امور بین‌الملل در تهران و دیدار و گفت‌و‌گو با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خبر داد.

© Photo / EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN