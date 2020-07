اهمیت نشان تیک آبی یا Verified Badge در شبکه های اجتماعی

همانطور که میدانید ترامپ مشهور ترین شخصی است که روزانه از توییتر برای ارتباط با مردم دنیا استفاده میکند.

سایر مسئولان بلند پایه در کشورهای مختلف نیز از توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی برای ارتباط مستقیم با مردم استفاده میکنند.

اهمیت شبکه های اجتماعی برای مسئولان دنیا در این است که میتوانند بصورت مستقیم و خارج از روال پیچیده مطبوعاتی با مردم و مخاطبانشان صحبت کنند.

اما این موضوع برای کاربران شبکه های اجتماعی نیز بسیار جذاب است.

زیرا میتوانند مطمئن باشند که حرف هایی که مسئولان از طریق پیج رسمی خود منتشر میکنند، دچار هیچ تغییر یا تعبیری نیست و کاملا شفاف و بی پرده است.

نکته قابل توجه اینکه همه مسئولان و سیاست مداران دنیا دارای پیج رسمی و تایید شده هستند و همانطور که میدانید نشان تیک آبی در پروفایل این اشخاص به معنای این است که قطعا پست ها آن صفحه توسط شخص مورد نظر منتشر میشود.

تیک آبی چیست ؟

تیک آبی یا نشان تایید علامتی است که در کنار نام افراد مشهور در اینستاگرام ، تیک تاک ، توییتر ، فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است تا مخاطبان بتوانند پیج های رسمی و تایید شده را از پیج های فیک و تقلبی تشخیص دهند و با خیال راحت صفحه واقعی شخص مورد نظر را دنبال کنند.

اما نشان تایید یا Verified Badge فقط برای افراد مشهور و پرطرفدار است ؟

شرایط دریافت نشان تیک آبی اینستاگرام چیست ؟

در ادامه به شما خواهیم گفت how to get verified on instagram یا : چگونه می‌توانید اکانت خود را به تایید اینستاگرام برسانید و تیک آبی را دریافت کنید.

نشان تأیید شده در اینستاگرام instagram verified badge

اگر می خواهید با نحوه دریافت نشان تأیید در اینستاگرام آشنا شوید این مقاله به شما کمک میکند. در این راهنما به شما می گوییم چگونه می توانید برای دریافت تیک آبی اینستاگرام اقدام کنید.

منظور از نشان تیک آبی یا تأیید اینستاگرام چیست؟

نمایش نشان تأیید در کنار یک اسم در اینستاگرام یعنی این حساب کاربری اینستاگرام متعلق به یک چهره مشهور یا برند جهانی است.

تیک آبی به مردم کمک می‌کند اکانت‌های تقلبی را از اصلی و رسمی تشخیص داده و به راحتی افراد و برندهایی را که می‌خواهند، دنبال کنند. این تیک آبی علاوه بر پروفایل، در نتایج جستجوی اینستاگرام نیز نمایش داده می‌شود. با این ویژگی، مردم مطمئن می‌شوند که اکانت‌هایی که می‌خواهند فالو کنند، واقعا رسمی هستند.

چه کسی واجد شرایط گرفتن تیک آبی اینستاگرام است؟

گرفتن نشان تایید اینستاگرام آنقدرها هم که فکر می‌کنید، آسان نیست.

اینستاگرام این نشان را به افرادی می‌دهد که فکر می‌کند «مورد علاقه عموم» هستند. افزون بر این، شما باید یک فرد مشهور، سلبریتی یا برند جهانی باشید.

افرادی که این نشان را می‌خواهند، باید به شرایط خدمات این پلتفرم و دستورالعمل‌های آن پایبند باشند.

چگونه برای پیچ رسمی اینستاگرام و تیک آبی اینستاگرام درخواست بدهیم؟

خبر خوب این است که فرآیند درخواست نشان تایید اینستاگرام، بسیار ساده است. در ادامه، روش انجام این کار را به صورت دقیق تشریح خواهیم کرد.

قدم اول: ورود به حساب کاربری

فرآیند درخواست نشان تایید اینستاگرام از داخل خود نرم افزار انجام می‌پذیرد. بدین منظور، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر چند اکانت دارید، مطمئن شوید اکانت درست را انتخاب کرده‌اید.

قدم دوم: درخواست تاییدیه

بعد از ورود، از گوشه سمت راست پروفایل خود وارد منو شوید.

در این مرحله باید روی علامت چرخ‌دنده یا همان تنظیمات در پایین صفحه ضربه بزنید:

Account را انتخاب کنید:

روی Request Verification ضربه بزنید:

قدم سوم: تایید هویت

۱. بعد از انتخاب نام اکانت اینستاگرام، باید سایر بخش‌های درخواستی را هم تکمیل کنید:

نام کامل: نام کامل و قانونی شما؛ همان‌گونه که در کارت شناسایی دولتی شما نیز درج شده است.

شهرت: این بخش می‌تواند نام شما یا نام کمپانی شما باشد. از نامی استفاده کنید که عموما مردم، شما را با آن می‌شناسند. برای مثال، اگر معمولا شما را با اسمی مستعار به جای نام خانوادگی واقعی‌تان می‌شناسند، همان را در این قسمت وارد کنید.

دسته‌بندی: شما می‌توانید یکی از دسته‌های اخبار/رسانه، ورزش، دولت/سیاست، موسیقی، فشن و مد، سرگرمی، بلاگر/اینفلوئنسر، کسب‌وکار/برند/نهاد یا موارد دیگر را انتخاب کنید. سعی کنید مرتبط‌ترین دسته‌بندی را متناسب با فعالیت خود در اینستاگرام انتخاب کنید

۲. در این مرحله باید تصویر کارت شناسایی دولتی یا یک سند تجاری رسمی را آپلود کرد. برای اشخاص، استفاده از گواهینامه رانندگی، پاسپورت یا کارت شناسایی دولتی امکان‌پذیر است. برای کسب‌وکارها، شما می‌توانید از یکی از صورت‌حساب‌های رسمی با نام شرکت، سند بازگشت مالیات یا اسناد دیگر استفاده کنید. حتما مطمئن شوید که نام سند شما باید با نامی که بالاتر وارد کرده‌اید، یکسان باشد.

۳. گزینه Send را ارسال کنید.

به محض لمس گزینه ارسال، اینستاگرام درخواست شما برای دریافت نشان تایید Instagram verification را بررسی خواهد کرد. به علاوه، آنها فاکتورهای دیگری مثل «اعتبار، منحصربه‌فرد بودن، برجستگی و کامل بودن» اکانت شما را نیز بررسی خواهند کرد.

پس از بررسی درخواست، اینستاگرام شما را از تایید شدن یا نشدن درخواست‌تان مطلع خواهد کرد. شما پیام مربوطه را در نوتیفیکیشن‌ها اینستاگرام مشاهده خواهید کرد، اما نباید به‌سرعت منتظر پاسخ باشید. هیچ تاریخ و جدول زمانی مشخصی برای بررسی درخواست شما وجود ندارد، اما حداقل چند روز برای بررسی درخواست طول می‌کشد.

به یاد داشته باشید که اینستاگرام برای تایید اکانت، هیچ‌وقت هیچ پولی را درخواست نمی‌کند و آنها هیچ ایمیلی را در مورد درخواست ایمیل شما برای‌تان ارسال نخواهند کرد. اگر از شما درخواست پول شد یا ایمیلی مبنی بر ارسال اطلاعات بیشتر دریافت کردید، کسی قصد کلاه‌برداری از شما را دارد.

CC0 TikTok

این روز ها شبکه اجتماعی تیک تاک tiktok هم بسیار پرطرفدار شده است.

TikTok یک شبکه اجتماعی نوظهور است و مردم سراسر دنیا با تولید، اشتراک‌گذاری و تماشای ویدیوهای کوتاه و جذاب می‌توانند در شبکه با یکدیگر در ارتباط باشند.

چطور تیک آبی تیک تاک رو بگیریم؟

اگر شما هم از کاربران این شبکه اجتماعی باشید و صفحه خواننده، برند یا سلبریتی مورد علاقه خود را دنبال کنید، احتمالا باید متوجه وجود یک تیک آبی در کنار نام کاربری آنها شده باشید.

از آنجایی که همیشه در شبکه‌های اجتماعی مختلف، صفحات کاربری جعلی بسیاری به نام افراد مشهور ایجاد می‌شود، تیک تاک با استفاده از نشان تایید Verified Badge به کاربران در انتخاب اینکه کدام اکانت را دنبال کنند، کمک می‌کند.

این یعنی صفحه‌هایی که این نشان را دریافت کرده‌اند، مربوط به مالک اصلی آن عنوان یا برند هستند.

بنابراین همانند سایر شبکه های اجتماعی، در تیک تاک هم حساب‌های کاربری زیادی با استفاده از نام افراد یا برندهای مشهور ساخته می‌شود که هیچ‌کدام واقعی نیستند. از این رو، تیک آبی تیک تاک می‌تواند معیار خوبی برای تشخیص اکانت‌های رسمی از جعلی بر روی این پلتفرم و سایر شبکه های اجتماعی باشد.

بنا بر پستی که سایت TikTok در بلاگ رسمی خود درباره how to get verified on tiktok منتشر کرده، فاکتورهای مختلفی برای در نظر گرفتن TikTok Verified Badge وجود دارد که منحصربه‌فرد بودن، فعالیت و همچنین اعتبار بالا از جمله مهم‌ترین‌های آن هستند. همان‌طور که بالاتر نیز اشاره کردیم، دستورالعمل‌های این شبکه اجتماعی نیز تماما باید رعایت شوند.

شاید مفهوم این عبارات کمی مبهم باشد، اما کاملا واضح است که این نشان تایید فقط به افرادی داده می‌شود که برای مدت زمانی طولانی در تیک تاک مشغول فعالیت هستند یا سابقه زیادی دارند.