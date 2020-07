رئيس جمهور آذربایجان، وزیر خارجه این کشور را برکنار کرد

به گزارش اسپوتنیک، الهام علی‌اف رئيس جمهور آذربایجان، فرمان برکناری المار محمدیارف از مقام وزارت امور خارجه این کشور، را امضا کرد.

در متن فرمان مذکور آمده است: المار محمدیارف از مقام وزارت امور خارجه آذربایجان برکنار شود.