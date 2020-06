به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، در جریان دیدار لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران و ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران دو طرف بر ضرورت توسعه روابط بین کشورها در چارچوب موافقت‌نامه‌های فرهنگی تاکید کردند.

© Photo / EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN