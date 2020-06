نگرانى آمريكا از استقرار تسليحات روسى در قطب شمال

به گزارش اسپوتنیک، ادمیرال جیمز فوگو، فرمانده نیروی دریایی آمریکا در اروپا و آفریقا، روز 25 ماه ژوئن اعلام کرد که یخ‌شکن روسی مجهز به موشک «کالیبر» نه یک گام دفاعی بلکه یک گام تهاجمی است.

وی در سمینار آنلاین گفت:«برخورد روسیه به قطب شمال تهاجمی است. روس‌ها چندی پیش از یخ‌شکن «ایوان پاپانین» رونمایی کردند که قادر به حمل موشک کروز «کالیبر» است. من بارها این سوال را مطرح کردم و یکبار دیگر آن را می پرسم: چرا یخ‌شکن به موشک مجهز شده است؟ تعدادی از کشورها وسایل دفاعی را در یخ‌شکن‌های خود مستقر می کنند اما موشک «کالیبر» یک سلاح دفاعی نیست.