پرتاب موشک حامل ماهواره های جاسوسی امریکا به مدار زمین

به گزارش اسپوتنیک، این موشک حامل سه ماهواره شناسایی نظامی-فضایی ایالات متحده و همچنین کاوشگران کوچک ناسا و دانشگاه استرالیا بوده و آنها را در مدار زمین قرار می دهد.

این مأموریت فضایی "Stop Me Now Now" نامیده شده و اطلاعات مربوط به این ماهواره های سری آمریکا تا به حال فاش نشده است.

این دومین پرتاب موشک الکترون با ماهواره های NRO است. اولین پرتاب در ژانویه سال جاری برگزار شد.

یادآور می شود 30 ماه مه ، ایالات متحده برای اولین بار از سال 2011 فضانوردان خود را مستقلانه و بدون کمک روسیه به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده است. موشک Falcon 9 فضاپیمای Crew Dragon را که حامل داگلاس هورلی و رابرت بنکن، فضانوردان آمریکایی بود با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی رساند. روز بعد این سفینه فضایی با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد.