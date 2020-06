سری ترین زیردریایی های نیروی دریایی روسیه از دیدگاه امریکایی ها

به گزارش اسپوتنیک ، مجله آمریکایی "فوربس" ضمن بیان این مطلب می نویسد پیش بینی می شود اولین زیردریایی یعنی زیردریایی لتمی "خاباروفسک" در ماه ژوئن به آب انداخته شود . قرار است این زیردریایی اتمی همچون زیردریایی دیگر به نام "بلگورود" شش اژدر اتمی "پوزئیدون" را حمل کند.

"فوربس" خاطرنشان می سازد که روسیه برخلاف ایالات متحده ، در حال ساختن نه فقط یک نوع بلکه شش نوع زیردریایی است که به مزله "بزرگترین مدرنیزاسیون پس از دوران جنگ سرد" است.