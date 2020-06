می دانید پاکیزه ترین جا در کره زمین کجاست؟

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب در تحقیقات گروه بین المللی دانشمندان اعلام شده که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

مطالعه دقیق از نمونه های آئروسل گرفته شده از هوا بر فراز اقیانوس منجمد جنوبی نشان می دهد که میزان آلودگی آن بسیار کم است. کارشناسان به این نتیجه رسیدند که منطقه اطراف قطب جنوب (جنوبگان) احتمالاً یکی از تمیزترین مناطق در کره زمین است. اعلام شده که عدم وجود آثار تأثیرات انسانی در این بخش از زیست کره از موقعیت جغرافیایی منزوی اقیانوس منجمد جنوبی ناشی شده است.

توماس هیل ، یکی از شرکت کنندگان در این مطالعات گفت: "به نظر می رسد قاره قطب جنوب (جنوبگان) از تاثیر میکروب ها و رسوبات طبیعی از قاره های دیگرمصون است ." هیل گفت: اقیانوس منجمد جنوبی یکی از معدود مکان هایی در این سیاره است که تأثیرات منفی انسان در آنجا به حداقل رسیده است.

پیش از این دانشمندانی در حال مطالعه قطب جنوب درباره زندگی در این قاره تعریف کرده اند. به گفته خانم كری نلسون هماهنگ كننده اداری ایستگاه آمریكایی پالمر درقطب جنوب ، ساكنان این قاره بسیار خوشحال هستند كه هیچ ویروس کشنده ای در آنجا وجود ندارد. در همین حال ، خانم نلسون خاطرنشان کرد که گاهی به دلیل دور بودن از نزدیکان و دوستانی که در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند ، احساس گناه و تقصیر می کند.