به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه «The First News»، رومان فورمانیاک، رئیس بنیاد آلمانی – لهستانی محل احتمالی طلای آلمان نازی را اعلام کرد که در سال 1945 پنهان شده بود.

این گنج به ارزش 1 میلیارد و 540 میلیون دلار در محوطه کاخ «هاچبرگ در سیلزیا»- Hochberg in Lower Silesia، پنهان شده است. دلیل چنین اعلامیه شجاعانه‌ای، با یادداشتی در دفتر خاطرات افسر اس‌اس با نام مستعار «میخائلیس» مرتبط است. در این یادداشت از 11 مکان در سیلزیا و «اپوله» نام برده شده است که طلا، اوراق بانکی و آثار هنری از آلمان، لهستان، فرانسه، بلژیک و اتحاد شوروی در آنجا پنهان شده است.

در زمان پیشروی ارتش سرخ، نازی‌ها طلا را از برسلاو به کاخ هاچبرگ منتقل کردند که در 40 کیلومتری مرز چک قرار دارد. این فلز با ارزش در چاه 60 متری پنهان شده بود که با کمک 3 انفجار پوشانده شد. همراه با این گنج شاهدان این عملیات سری نیز دفن شدند.

به عقیده رئیس بنیاد نامبرده، در آنجا 28 تن طلا پنهان شده است و از مقامات محلی درخواست شد امنیت کاخ تأمین شود. در این کاخ 74 انبار مخفی وجود دارد که در آنجا گنج نازی ها پنهان شده‌اند. پس از پایان جنگ فهرست معروف گنج‌های نازی«گروندمان» به دست اتحاد شوروی و لهستان افتاد و تمام مکان‌هایی که ذکر شده بود بررسی شدند، اما گنجی یافت نشد.

