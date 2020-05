پیام جدید داعش: کرونا مجازاتی الهی است

View this post on Instagram

. گروه اسلامگرای افراطی «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به داعش روز پنج‌شنبه با انتشار یک پیام صوتی، همه‌گیری ویروس کرونا را مجازاتی الهی برای دشمنان خود خواند و وعدۀ انجام حملات بیشتر را داد. این پیام صوتی در وبسایت یکی از ستیزه جویان منتشر شده است. هویت فردی که صدایش در این پیام شنیده می‌شود شناخته نیست؛ با این وجود گوینده خود را ابوحمزه قرشی، سخنگوی داعش معرفی می‌کند. جزئیات بیشتر را در وب‌سایت یورونیوز بخوانید. برای دسترسی به لینک به استوری اینستاگرام ما مراجعه کنید. -.- -.- -.- #euronews #euronewspe #euronewspersian #یورونیوز #کرونا #ویروس_کرونا #کووید۱۹ #شیوع_کرونا #داعش