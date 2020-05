اعلام آمادگی آمریکا برای همکاری با روسیه در جهت تنظیم پیمان جدید استارت نو

به گزارش اسپوتنیک، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد اظهار داشت که ایالات متحده قصد دارد به طور فعال بر روی پیمان جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای دو جانبه ("پیمان استارت نو" جدید) با روسیه كار كند.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation