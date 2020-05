وحشت آمریکا از هیولای دریایی جدید روسیه

به گزارش اسپوتنیک، نشریه آمریکایی We Are The Mighty نوشت؛ روسیه در حال ساخت یک هیولای دریایی جدید با نام اکرانوپلان A-050 است.

این نشریه به استناد به توئیت سفارت روسیه در آفریقای جنوبی در ژوئیه 2017 افزود؛ راه اندازی این شناور در سال 2020 برنامه ریزی شده است.

خاطر نشان شده که پایه و اساس A-050 حمل "لونا" موشک اکرانوپلان-شوروی است.

این نشریه می افزاید؛ A-050 می تواند با سرعت حداکثر 480 کیلومتر در ساعت و با برد 4.8 هزار کیلومتری پرواز کرده و قادر به حمل حداقل نه تن بار است. به عنوان سلاح، اکرانوپلان می تواند موشک های مافوق صوت مانند PJ-10 BrahMos هندی-روسی را دریافت کند.

گفتنی است دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه در سپتامبر 2018 در خصوص ساخت یک اکرانوپلان اظهار نظر کرده بود که ویژگی متمایز آن قابلیت حمل سلاح های موشکس خواهد بود.