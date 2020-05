آمریکا پرتاب بمب هسته ای حرارتی بر روی مسکو را شبیه سازی کرد

به گزارش اسپوتنیک، نمونه مربوط به مدل سازی انجام شده در شبیه ساز NukeMap توسط نشریه آمریکایی We Are The Mighty نشان داده شده است.

همانطور که در مقاله گفته شد، یک بمب 10 هزار مگاتنی، که توسط ادوارد تلر یک فیزیکدان آمریکایی تبار مجارستانی ساخته شده است، قادر است کل کشورها به عنوان مثال، انگلیس، فرانسه، آلمان، کره شمالی و کره جنوبی را نابود کند.

در این نشریه آمده است كه ایالات متحده از پیشرفت چنین بمبی كه صد برابر قدرتمندتر از بمب تزار اتحاد جماهیر شوروی بود، به نفع سلاحی با ظرفیت كوچکتر، كه تیم دیگری از دانشمندان روی آن کار می کردند، دست کشید.

بر اساس نتیجه گیری این نشریه، حتی اگر این بمب در قلب اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخته می شد، سرزمین های وسیع اروپای غربی و احتمالاً ایالات متحده آمریکا را سمی می کرد.

در نوامبر سال 2019، سرگئی خروشچف طراح سیستم و دانشمند سیستم های فضایی، فرزند نیکیتا خروشچف دبیر اول سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، اظهار داشت که آزمایشات قدرتمندترین بمب گرمایی هسته ای اتحاد جماهیر شوروی در جهان AN602 (بمب تزار یا به اصطلاح کوزکینا مادر) توسط فیزیکدان آندری ساکاروف آغاز شده است.

چه کسی واقعاً می خواست آن بمب را تکان دهد، زیرا که تیم وی با تیم دیگری رقابت می کرد، که سلاحی با قدرت پایین تر ایجاد کند.

در اکتبر همان سال، نشریه اسپانیایی La Vanguardia نوشت که استفاده از AN602 در یک جنگ واقعی بی نتیجه بوده است.