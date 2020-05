بازداشت چهار ایرانی در فرانسه

View this post on Instagram

. چهار ایرانی شامل سه مرد و یک زن که در پوشش پلیس فرانسه از رانندگان خارجی ۲۵ هزار یورو سرقت کرده بودند، بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک زن و سه مرد ایرانی با معرفی خود به عنوان پلیس فرانسه، از صاحبان خودروها و کامیون‌های خارجی درخواست می‌کردند که فرم خروج از منزل در دوران قرنطینه را نشان دهند و در عین حال خودروهای آنها را بازرسی می‌کردند. این افراد در جریان بازرسی خودروها، قربانیان خارجی خود را انتخاب کرده و پول آنها را از خودرو سرقت می‌کرده‌اند. دولت فرانسه از ۱۷ مارس قرنطینه اعلام کرده است و مردم فقط برای رفتن به سر کار، مغازه‌ و امور ضروری مجاز به خروج از منزل هستند و برای بیرون رفتن نیز نیاز به اجازه رسمی دارند. پلیس فرانسه می‌گوید این چهار نفر با زدن ماسک بر صورت، خود را پلیس معرفی کرده و بعد از درخواست فرم خروج از منزل از رانندگان، وارد خودروها شده و به بهانه بازرسی، پول نقد یا اشیاء قیمتی قربانیان را سرقت می‌کردند. #خارجی #سرقت