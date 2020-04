سیل شکایات فرانسوی ها از همسایگان خود به پلیس به خاطر عدم رعایت قرنطینه

به گزارش اسپوتنیک ، نیروی انتظامی فرانسه از زمان آغاز قرنطینه ، شروع به دریافت تعداد زیادی پیام تلفنی از شهروندانی کرده که می خواهند از همسایگان خود به خاطر عدم رعایت قرنطینه خانگی شکایت کنند.

این شکایت ها به خاطر دفاع از ایمنی همگانی است یا انتقام شخصی؟ الکساندر لانگلویس ، دبیرکل اتحادیه ماموران پلیس (Vigi Police) در مورد این وضعیت اظهار نظر کرده و از مردم خواست که فقط در موارد ضروری و درنگ ناپذیر پلیس را خبر کنند .