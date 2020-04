آزمایش تانک تی-۱۴ روسیه در سوریه

به گزارش اسپوتنیک، دنیس مانتوروف، وزیر صنایع و تجارت روسیه در کانال تلویزیونی "راسیا 1" اعلام کرد که ارتش روسیه تانک تی-۱۴ آرماتا را در سوریه آزمایش کرده است.

© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation