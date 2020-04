وزارت امور خارجه چین به اتهامات فاکس نیوز واکنش داد

به گزارش اسپوتنیک، ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گزارش فاکس نیوز مبنی بر منشا ویروس کرونا در آزمایشگاه ووهان را تکذیب کرد اذعان داشت: رسانه‌ های امریکایی هیچ مدرک علمی در اختیار ندارند.

