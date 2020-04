اشتباهات رایجی که هنگام استفاده از ماسک رخ می دهند

به گزارش اسپوتنیک به نقل از عصرایران، طبق دستورالعمل های جدید مقامات بهداشت و سلامت، تمام افراد هنگام حضور در مکان های عمومی باید از ماسک یا دیگر پوشش های صورت استفاده کنند. هدف از این اقدام کاهش سرعت انتشار بیماری کووید-19 است.

مشخص شده است حتی افرادی که هیچ نشانه و علامتی از بیماری ندارند، ممکن است ناقل ویروس باشند و پوشیدن ماسک می تواند احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس را برای دیگران کاهش دهد. در ادامه با چند اشتباه که ممکن است هنگام استفاده از ماسک مرتکب شوید، بیشتر آشنا می شویم.

1. هنگامی که یک بار از ماسک استفاده می کنید، به هر چیزی آلوده می شود. اگر ماسک را درآورده و روی سطح دیگری قرار دهید، آن سطح نیز اکنون آلوده شده است. بهترین گزینه پوشیدن ماسک های یک بار مصرف و دور انداختن آنها به روش درست پس از استفاده است. اگر از یک ماسک پارچه ای یا دست‌ساز استفاده می کنید، بین هر بار استفاده باید آن را شسته و ضد عفونی کنید.