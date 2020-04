شمار قربانیان ‌ویروس کرونا در ایتالیا از مرز ۱۳ هزار نفر گذشت

به گزارش اسپوتنیک، آنجلو بورلی، مدیرکل اداره دفاع مدنی ایتالیا اظهار داشت که تعداد کشته شدگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور در یک شبانه روز ۷۲۷ نفر افزایش یافته و در مجموع به ۱۳۱۵۵ نفر رسیده است.

