آخرین آمار نگران کننده درباره تعداد مبتلایان به کرونا در اسپانیا

به گزارش اسپوتنیک، طی روز گذشته ، 7.7 هزار مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده است ، تعداد کل مبتلایان تا اول آوریل 136102نفر رسیده است. طی دیروز 864 نفر جان باختند. تعداد فوتی ها 9053 نفر است.

تعداد بیماران دچار وضع وخیم رو به افزایش است - 5.9 هزار بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند. 22.6 هزار نفر بهبود یافتند. بنابراین تعداد بیماران بستری تا روز چهارشنبه به 70.4 هزار نفر رسیده است.

در مادرید ، تقریباً 30 هزار مورد ابتلا به این بیماری همه گیر شناسایی شده و 3865 بیمار جان باخته اند. در کاتالونی - تقریباً 20 هزار مبتلا وجود دارد و 1800 نفر درگذشته اند .