دومین شهر بزرگ عربستان به خاطر کرونا قرنطینه شد

به گزارش اسپوتنیک، وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام كرد كه مقامات به خاطر توقف شیوع کرونا، شهر جده که دومین شهر بزرگ عربستان می باشد را قرنطینه و ورود و خروج به این شهر را ممنوع اعلام کردند.

