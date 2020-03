کرونا ویروس در ایتالیا جان بیش از 6000 را گرفت

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز، آژانس دفاع غیرنظامی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد با مرگ 602 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور طی 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان این ویروس در ایتالیا به 6078 نفر رسیده است.

