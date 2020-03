تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد جهانی چقدر بوده است؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، مارتین مولیزن در اظهاراتی در پادکست ( رادیو اینترنتی) صندوق بین المللی پول گفت هدف اصلی دولت ها در این شرایط بایستی محدود کردن شیوع ویروس کرونا به نحوی باشد که این اطمینان را ایجاد کند که این شوک اقتصادی محدود خواهد بود.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health