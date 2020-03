مطالعه موارد انتقال ویروس کرونا توسط افراد ظاهراً سالم

به گزارش اسپوتنیک، طارق یازارویچ، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت ضمن بیان این مطلب گفت:" ما از احتمال انتقال کوید ـ 19 از سوی افراد بیمار قبل از بروز علائم بیماری در آنها آگاه هستیم . اطلاعات مربوط به چگونگی ابتلا برای درک بهتر مرحله قبل از بروز علایم بیماری و نحوه انتقال ویروس در این چند مورد جمع آوری شده است."

به گفته وی ، بیشتر اوقات ویروس جدید از طریق تنفس منتقل می شود.