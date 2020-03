چالش جوانان ترکیه برای بالا بردن روحیه مردم ایران + ویدئو

View this post on Instagram

📌 "اتحادیه جوانان ترکیه" طی پیامهای تصویری، با شعار "ایران قوی باش ملت ترک با توست"، همراهی ملت ترکیه با مردم ایران را در مقابله با ویروس کرونا اعلام کرد. 🔹 در بیانیه ای که در این خصوص منتشر شده آمده است: مدت طولانی است که ملت دوست و برادرمان ایران با شیوع ویروس کرونا در مجادله است. ما جوانان ترکیه سلام خود را به ملت ایران رسانده و اعلام می کنیم که با همکاری دولتهایمان و همبستگی و اتحاد ملتهایمان بر این وضعیت سخت غلبه خواهیم کرد. ‌ #ترکیه #ایران #کرونادرایران #کرونا_نیوز #ویروس_کرونا . . @40.news