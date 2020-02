معرفی فیلم های ممنوعه در کشورهای مختلف

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Variety، در ویتنام ، فیلم استنلی کوبریک ، "تمام فلز شل" ممنوع شده و فیلم سینمایی مارتین اسکورسیزی ، آخرین وسوسه مسیح ، برای سنگاپوری ها غیرقابل دسترسی است . همچنین در سال 2020 ، سنگاپور ممنوعیت هایی را برای کمدی برزیلی The Last Hangover ، سریال Disjelled ، فیلم مستند The Legend of 420 (افسانه 420) و شوی Cooking on High در مورد غذاهای تهیه شده با ماری جوانا وضع کرده است.

در آلمان ، دسترسی به فیلم کلاسیک ترسناک Night of the Living Dead و در نیوزیلند ، دسترسی به فیلم مستند مربوط به خودکشی ها ، The Bridge محدود شده است. در عربستان سعودی ، سریال Patriot Act with Hasan Minhaj مجاز است اما به استثنای یک قسمت که در آن از ریاض برای قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف انتقاد می شود.

Netflix می گوید فقط این نه فیلم به دلیل سانسور از دسترس عموم خارج شده اند . این شرکت قول داده است که سالانه گزارش های مشابهی را منتشر کند.

در تاریخ 22 ژانویه ، نتفلیکس محبوب ترین سریال را معرفی کرد. این شرکت اعلام کرد فصل اول سریال "The Witcher" بیشترین بازدید را داشته است: طی چهار هفته نمایش ، 76 میلیون بیننده آنرا تماشا کردند.