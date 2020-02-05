به گزارش اسپوتنیک به نقل از دیلی صباح، یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی " پگاسوس" در فرودگاه بینالمللی صبیحه گوکچن استانبول از باند خارج شد.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir’den İstanbul’a gelen Pegasus Havayolları’na ait uçak inişi sırasında pistten çıkmış. Uçak üçe ayrılmış durumda ve yanıyor şu an. Havalimanı uçuşlara kapatılmış. Yolcular tahliye ediliyormuş. pic.twitter.com/bKOXYDCpYc— NesliK💫 (@nesliscious) February 5, 2020
به گفته این روزنامه هواپیما پس از خروج از باند آتش گرفته است. تمامی مسافران از هواپیما خارج شدهاند.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan Pegasus Havayolarına ait uçağın pistten çıktığı belirtildi. Uçağın ağır hasar aldığı kazada uçaktan alevler yükseldiği görüldü. Alevlerin kısa sürede söndürüldüğü açıklanırken havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi. pic.twitter.com/yt6MV5sKEx— ◦•●◉✿🅟🅐🅚🅘🅩🅔 ✿◉●•◦ (@pakizedmrts) February 5, 2020
وزیر حمل و نقل ترکیه اظهار داشت که در فرود سخت هواپیمای شرکت هوایی "پگاسوس" کسی کشته نشده است.
در این پرواز 177 نفر شامل 6 خدمه پرواز حضور داشتهاند.
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