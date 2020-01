چین دومین صادرکننده اسلحه جهان

به گزارش اسپوتنیک با استناد به گزارش منتشره انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم SIPRI، ایالات متحده از نظر حجم تولید اسلحه و فروش آن در جای اول قرار دارد و چین در ردیف دوم و روسیه جای سوم را بخود اختصاص داده است.

کارشناسان برای نخستین بار توانستند اطلاعات مربوط به صادرات اسلحه چین از سال 2015 تا 2017 میلادی را بدست آورند که نشانگر تصویر کاملی از قدرت بالقوه صنعت نظامی و شرکت هایی است که در این عرصه کار می‌کنند.