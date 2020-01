پوتین در دمشق با اسد دیدار کرد

به گزارش اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار داشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به دمشق سفر کرد. از فرودگاه، ولادیمیر پوتین به سمت فرماندهی جمعی از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جمهوری عربی سوریه رهسپار شد و از خیابان‌های دمشق گذشت.

© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation