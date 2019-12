چه اتفاقات عجیبی در جشن سال نو و کریسمس رخ می دهد؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از« گلف نیوز»، نگه داشتن آتش، روزه، کتاب و شمع از سنت‌های عجیب و غیرمعمول کریسمس در سراسر جهان است.

سنت های کریسمس شباهت زیادی به آنچه در جشن های گوناگون ایران برگزار می شوند، دارند. مثلا در اسکاتلند سنت ها و مراسم زیادی در ایام کریسمس وجود دارد که از آن ها می توان به آتش بازی اشاره کرد. برخی از مردم اسکاتلند با سوزاندن شاخه های درخت زبان گنجشک کوهی به سنت های قدیمی سال نو وفادار می مانند. آن ها با این کار اطمینان پیدا می کنند که کدورت های بین اعضای خانواده از بین خواهد رفت. آتش جزئی جدا نشدنی از جشن های کریسمس در اسکاتلند است.

در کلمبیا مراسمی با عنوان «لقاح معصوم» را جشن می گیرند که آغاز غیررسمی فصل تعطیلات سال نو نیز هست. در شب هفتم دسامبر، شهروندان شمع ها و فانوس هایی را روی پنجره ها یا باغچه ها و بالکن های خانه قرار می دهند.

در مصر، مسیحیان به یک سنت بسیار پایبند می مانند که بر اساس آن 45 روز روزه گرفته و از خوردن گوشت و لبنیات امتناع می کنند. این روزه گرفتن از 25 نوامبر تا 6 ژانویه ادامه داشته و روز کریسمس در هفتم ژانویه جشن گرفته می شود.

در عراق، خانواده های عراقی کریسمس را با انتخاب یک کودک از خانواده برای خواندن داستان ولادت حضرت عیسی آغاز می کنند در حالی که دیگر اعضای خانواده شمع در دست داشته و به داستان او گوش می دهند. بعد از اتمام داستان، دسته ای خار خشک شده آتش زده شده و به یک آتش بزرگ تبدیل می شوند.

در ایسلند هر سال در کریسمس، کتاب به رایج ترین کادو تبدیل می شود. این موضوع در نهایت به یک سنت ماندگار در ایسلند تبدیل شده و هر ساله هر خانوار فهرستی از کتاب های منتشر شده در آن سال را دریافت می کند.

در چین، اگر چه کتاب در میان هدایای مورد علاقه جشن کریسمس جایی ندارد اما «سیب های کریسمس» هدیه بسیار رایجی است. این سیب ها دارای تصویری از چهره بابانوئل همراه با آرزوهای خوب کلیشه ای خواهد بود.

شاید بتوان گفت که سوئد یکی از جذاب ترین سنت های کریسمس را در جهان دارد. هر سال در روز غروب کریسمس، خانواده ها در کنار هم به تماشای کارتون «دونالد اردک و دوستان برای شما کریسمس خوبی را آرزو می کنند» (Donald Duck and His Friends Wish You a Merry Christmas) می نشینند.

بر اساس یک سنت بسیار قدیمی در جمهوری چک، اگر یک زن مجرد در غروب روز کریسمس کفش خود را از روی شانه اش به سمت پشت پرتاب کرده و نوک آن کفش به سمت یک در قرار بگیرد وی در سال آینده ازدواج خواهد کرد. همچنین در جمهوری چک بابانوئلی وجود ندارد که در روز کریسمس برای بچه ها هدیه بیاورد.

در فنلاند، در غروب روز کریسمس در یک سونا دور هم جمع شده و قبل از رسیدن روز کریسمس از یک آرامش و سکوت لذت خواهند برد.

در برخی از نقاط نروژ هنوز هم سنت های بسیار قدیمی کریسمس رواج داشته و خانواده ها بهترین لباس هایشان را در غروب روز کریسمس پوشیده و درخت سال نو را تزیین می کنند. برخی بر این باورند که جشن های غروب روز کریسمس فرصتی برای بیرون آمدن جادوگران از مکان های مخفی خود و گشتن به دنبال جاروهای دسته دار است. بدین ترتیب در طول جشن های سال نو، خانواده های نروژی جاروها را پنهان می کنند.