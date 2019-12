به گزارش اسپوتنیک، فوربس ویدیو موزیکال Despacito با شرکت خواننده «ددی یانکی»را بهترین ویدیو موزیکال از سال 2010 تا 2019 اعلام کرد. از ژانویه سال 2017، این ویدیو را 6,5 میلیارد کاربر یوتیوب تماشا کردند.

ویدیوی موزیکال «ادا شیران» باترانه Shape of You با 4,5 میلیارد بازدیدکننده در جای دوم فهرست رتبه‌بندی محبوبیت ویدیوهای موزیکال فوربس قرار گرفت. جای سوم در این فهرست به خواننده رپ آمریکایی با ویدیوی See You Again با بیش از4,3 میلیارد بازدیدکننده تعلق گرفت.

از دیگر ترانه هایی که در این فهرست جایی برای خود اشغال کردند می توان از ترانه های Mark Ronson — Uptown Funk ،،Psy — Gangnam Style،Justin Bieber Sorry،Maroon 5 — Sugar،Katy Perry — Roar،OneRepublic — Counting Stars نام برد.