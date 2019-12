میدان راداری روسیه برای دفاع از موشک های کروز

به گزارش اسپوتنیک، در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که در امتداد مرزهای روسیه میدان راداری برای ثبت پرتاب موشک های بالدار ایجاد خواهد شد.

هم اکنون در روسیه سیستم راداری هشداردهی حمله موشکی وجود دارد و سیستم نوع « وارونژ» یکی از آنهاست که امکان رهگیری موشک های بالستیکی را ممکن می‌سازد. سیستم جدید رادار وظیفه مشابهی دارد و از ایستگاه های خارجی کشور از نوع «کونتینر» تشکیل خواهد شد که اولین آن چندی پیش مستقر شد. سیستم بعدی از این نوع قطب را پوشش خواهد داد.