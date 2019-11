واشنگتن نیاز فوری به «جنگ نسبتا بزرگ» دارد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه Myśl Polska، رسانه های لهستانی دو سناریوی جنگ آمریکا و روسیه را مطرح کرده‌اند. در سناریوی اول، آمریکا از تمام وسایل ممکن، حتی سلاح هسته‌ای در جنگ با روسیه استفاده خواهد کرد. به عقیده نویسنده مقاله، این سناریو می تواند خطرات فاجعه‌باری داشته باشد،زیرا کرملین نیز ضربه مشابه ویرانگری وارد خواهد کرد.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation