کارآمدی بیشتر سو-۵۷ نسبت به اف-۳۵

به گزارش اسپوتنیک، سرلشکر ولادیمیر پوپوف اظهار داشت که در مقام مقایسه با هواپیماهای جنگنده نسل پنجم آمریکایی ، لاکهید مارتین اف-۲۲ رپتور و لاکهید مارتین اف-۳۵ لایتنینگ ۲، جنگنده روسی سوخو-۵۷ آسانتر و کارآمدتر است.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation